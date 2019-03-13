Украина проведет испытания новых ракетных комплексов в Черниговской области

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украина проведет испытания новых разработок ракетных систем в Черниговской области. Об этом заявил в среду президент Украины Петр Порошенко во время поездки в регион.

"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на черниговской земле", - сказал он, речь президента транслировал украинский телеканал "Прямой". Украинский лидер не уточнил подробностей.

Ранее Порошенко подтвердил существование у Киева планов по созданию высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия. Он сообщил, что ранее Украина придерживалась некоторых ограничений, которые которые возлагались Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако теперь, по его словам, после "разрушения" договора, Киев не связан никакими ограничениями.

В этой связи он заявил, что на повестке дня стоит вопрос "о создании высокоточного ракетного оружия с увеличенным радиусом действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника".