Guardian: британские военные вербуют философов для изучения методов психологической войны

ТАСС, 13 марта. Сотрудники Лаборатории оборонных науки и технологий DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) министерства обороны Великобритании вербуют психологов, философов и теологов, работающих в университетах королевства, для проведения исследований новых методов ведения психологической войны. Об этом в среду сообщает газета The Guardian.

По данным издания, британские военные разработали специальный проект, направленный на выявление взаимосвязи между искусством, гуманитарными и социальными науками и формированием различных военных тактик и стратегий безопасности, включая "психологические операции". В DSTL подчеркнули, что на его реализацию выделено около £70 млн ($92 млн). В программе, как ожидается, примут участие ведущие высшие учебные заведения королевства, включая Кембриджский и Ланкастерский университеты.

В качестве главных целей проекта военные назвали "понимание поведения людей и влияние на него", в частности, посредством "целенаправленного манипулирования информацией" и "скоординированного использования всего спектра национальных возможностей, включая военные, невоенные, открытые и скрытые". Как указывается в документах Кембриджского университета, данная программа будет включать "тестирование, уточнение и проверку работающих концепций, инструментов, техник и методов, позволяющих анализировать аудиторию для информирования о планировании соответствующих мероприятий, их осуществлении и измерении эффективности".

По словам представителя DSTL, "целенаправленное манипулирование информацией" необходимо для "взаимодействия с зарубежной аудиторией и сдерживания противников, угрожающих интересам Великобритании".