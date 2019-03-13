Пентагон: окончательная выработка соглашения о базе США в Польше потребует 6-12 месяцев

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Окончательная выработка соглашения о развертывании на территории Польши постоянной военной базы США потребует 6-12 месяцев, если Вашингтон и Варшава сумеют достичь принципиальной договоренности о создании этого объекта. Об этом сообщила в среду и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"Не думаю, что в плане оформления действительного соглашения между двумя странами <...> Мы, вероятно, смотрим на срок окончательной подготовки этого [соглашения], составляющий шесть месяцев или год. И затем я бы дала возможность высказаться нашим военным относительно физических объектов и того, когда в действительности все это может стать реальностью", - заявила представитель Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США перспективы создания постоянной американской военной базы в Польше.

Один из законодателей поинтересовался у нее и принимавшего участие в слушаниях главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти, означает ли это, что в реальности на создание базы потребуется 2-3 года, если Вашингтон и Варшава выработают окончательное соглашение. Уилбаргер и Скапаротти такой вывод опровергать не стали.

И.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности также уточнила, что новый раунд переговоров относительно возможности создания базы ведет в Варшаве в эти дни заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.