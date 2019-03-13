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Кризис на Украине
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Спецпредставитель ОБСЕ назвал неудовлетворительными итоги "весеннего перемирия" в Донбассе

Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять все необходимые меры для продолжительного перемирия

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик считает неудовлетворительными первые результаты "весеннего перемирия" в Донбассе, объявленного с 8 марта. Он сообщил об этом журналистам в среду по окончании заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины в белорусской столице.

"Несколько дней назад группа по безопасности подтвердила приверженность режиму прекращения огня , начиная с 8 марта, - сказал он. - Хотя в первые дни его действия число нарушений режима прекращения огня и сократилось на 61% по сравнению с началом месяца, к сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют".

В связи с этим Сайдик призвал стороны конфликта "принять все необходимые меры для обеспечения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

По данным, которые подготовило к минскому заседанию представительство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вступления в силу "весеннего перемирия" 32 раза нарушили режима прекращения огня.

В новость были внесены изменения (20:34 мск) - расширены цитаты Мартина Сайдика.  

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