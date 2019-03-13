Власти Каталонии не убрали сепаратистскую символику после решения ЦИК Испании

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Власти Каталонии не выполнили в установленный срок постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Испании, предписавшей убрать сепаратистскую символику со зданий регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в стране.

"Требование, предъявленное ко мне ЦИК, является новой попыткой цензуры свободы самовыражения со стороны испанского государства", - написал в среду в Twitter глава автономии Ким Торра. Правительство региона отметило, что лидер Каталонии направил письмо в Центризбирком, в котором ставит под сомнение нейтралитет органа.

ЦИК пиренейского королевства давал Торре 48 часов на то, чтобы снять желтые ленты, которые превратились в символ сторонников независимости региона, а также эстелады - неофициальный флаг каталонских сепаратистов. Центризбирком объяснял свое решение необходимостью гарантировать политический нейтралитет органов власти в связи с намеченными на 28 апреля досрочными парламентскими выборами в Испании.

Торра считает, что эстелада представляет собой символ "стремления к свободе". В этой связи глава региона призвал ЦИК пересмотреть свое решение.

В связи с нежеланием подчиниться постановлению органа сотрудников правительства Каталонии, а также самого Торру могут ждать штрафы от €300 до €3 тыс. Кроме того, не исключается, что против представителей региональных властей будет подан иск за неповиновение.

Центральное правительство страны заверяло, что при необходимости сможет добиться выполнения решения ЦИК.