CNN: корабль США два месяца не заходит в порты Персидского залива из-за вспышки паротита

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США, несущий дежурство в Персидском заливе, два месяца не может войти ни в один порт из-за вспышки острого инфекционного заболевания паротит. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на командование Пятого флота США, расквартированного на Бахрейне.

Паротит выявлен у 25 членов экипажа корабля. Первый случай был зафиксирован в декабре 2018 года, а последний - 9 марта. В связи с этим на борту Fort McHenry введен карантин "Ни один из случаев не представляет угрозы для жизни, одни больные уже выздоровели, остальные полностью поправятся", - заверили в пресс-службе Пятого флота.

Численность экипажа десантного корабля составляет 703 человека, на нем дислоцированы подразделения 22-го экспедиционного корпуса морской пехоты США. Как пояснили представители Пятого флота США телекомпании, в случае вспышки заболевания на борту кораблю разрешается заходить в порт только через 30 дней после последнего случая выявления инфекции. Капитан Fort McHenry запрашивал командование о разрешении зайти в одну из гаваней Румынии в начале января. В то время этот корабль ВМС США находился в Черном море.

При паротите инкубационный период составляет от 11 до 23 дней. Такие симптомы, как ощущение разбитости, недомогание, боли в мышцах, озноб, нарушение сна и аппетита, с развитием заболевания усугубляются. Появляются признаки поражения слюнных желез, сухость во рту, боли в области уха, усиливающиеся при разговоре или приеме пищи.