В МВД Франции заявили о дальнейшем сотрудничестве спецслужб ЕС после Brexit

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза не окажет негативного воздействия на уровень сотрудничества спецслужб стран сообщества. Об этом заявил в среду государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Как сообщило агентство France-Presse, он выступал в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижняя палата парламента).

"Сотрудничество разведывательных служб не пострадает от воздействия Brexit, так как оно проводится на основе, лежащей вне положений договоров о ЕС. Эти инициативы носят двусторонний и многосторонний характер", - сказал государственный секретарь. В то же время он уточнил, что при осуществлении такого сотрудничества могут быть использованы механизмы, уже созданные в рамках различных договоров Евросоюза.

В частности речь идет о системе SIS - обмене данными по шенгенской зоне. Через нее распространяются сведения относительно лиц, которым запрещен въезд или пребывание в шенгенской зоне, лиц, разыскиваемых в связи с совершением уголовных преступлений, ряд другой информации.

"Важно, чтобы и после Brexit британская сторона не потеряла возможности сотрудничества, продолжала получать автоматически рассылаемые срочные сообщения", - отметил также Лоран Нуньес.