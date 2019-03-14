В Боснии и Герцеговине нашли крупное захоронение боеприпасов

ТАСС, 14 марта. Сотрудники государственного агентства по защите и расследованиям Боснии и Герцеговины обнаружили в среду крупное захоронение боеприпасов. Об этом сообщается на сайте правоохранительного органа.

В районе Модрича найдено 216 минометных мин калибром 120, 82 и 60 мм, 110 зажигательных элементов для данного вида боеприпасов, а также пороховое наполнение для мин. Снаряды и сопутствующие элементы будут переданы на хранение в одну из частей ВС страны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", захоронение осталось со времен Боснийской войны 1992-1995 годов. По данным Международного движения по запрещению противопехотных мин и Организации по мониторингу противопехотных мин и кассетных боеприпасов, по состоянию на ноябрь 2018 года Босния и Герцеговина сохраняла статус страны с высоким уровнем минной опасности наряду с Анголой, Афганистаном, Ираком, Йеменом, Камбоджей, Таиландом, Турцией, Хорватией, Чадом и Азербайджаном.