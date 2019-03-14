Около 40 тыс. бывших боевиков получили амнистию от правительства Сирии

ДАМАСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 40 тыс. граждан Сирии, состоявших в рядах незаконных вооруженных формирований, получили амнистию от правительства. Такие данные содержатся в докладе, представленном директором Организации национального примирения Яной Хаддур.

"Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тыс. человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях", - сообщила Хаддур.

По ее данным, 6 тыс. женщин, находившихся в подконтрольных террористическими группами районах, "урегулировали свой статус с правительством Сирии и получили право на безопасную и достойную жизнь".

Организация национального примирения в Сирии, напрямую подчиняющаяся премьер-министру страны, была создана в конце прошлого года на базе бывшего министерства национального примирения. Эта новая структура помогает людям найти пропавших во время войны родственников, уточняет списки погибших и содействует беженцам в получении легитимных документов.

Подводя первые итоги своей работы, Хаддур подтвердила данные о 16 тыс. человек, пропавших без вести в ходе боевых действий. Эти сведения, по ее словам, переданы руководству провинций. Кроме того, "получено 237 подтверждений о возможности обмена похищенных террористическими группировками граждан на лиц, задержанных государственными компетентными органами", отметила директор организации.

Она также указала, что дано 600 положительных ответов на просьбы находящихся за рубежом сирийских граждан о возвращении на родину. Хаддур отметила, что ее ведомство готово к работе по урегулированию статуса всех временно перемещенных лиц для дальнейшего обеспечения им достойной жизни в родных местах.