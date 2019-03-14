Избирком Таиланда начал новое расследование против распущенной партии "Тхаи Ракса Чаат"

БАНГКОК, 14 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия начала новое расследование против участников ныне несуществующей "Тхаи Ракса Чаат ("Партии защиты нации Таиланда"). Как сообщила в четверг газета The Nation, участники распущенного политического объединения могут столкнуться с проблемами за призывы избирателей голосовать за независимые партии или "против".

По словам председателя избиркома Иттипорна Бунпраконга, для расследования был создан специальный комитет. Он сказал, что члены партии, возможно, нарушают закон, запрещающий попытки влияния на избирателей. Он отметил, что пока неясно может ли это привести к роспуску партий, поддерживаемых "Тхаи Ракса Чаат", однако заверил, что избирком намерен рассмотреть вопрос объективно.

После того, как 7 марта Конституционный суд принял решение о роспуске оппозиционной Партии защиты нации Таиланда, некоторые ее руководители направили свои ресурсы на поддержку других политический объединений, которые придерживаются сходных идеологий, таких как "Для тайцев" и Партия будущего. Они также призывают избирателей в районах, где нет кандидатов от этих партий, голосовать "против". Согласно Конституции 2017 года, если большинство голосов будет "против", то назначаются новые выборы, и кандидаты, ранее баллотировавшиеся в избирательный округ, отстраняются от участия в голосовании.

23 января король Таиланда Рама Х подписал указ о проведении всеобщих выборов. В этот же день избирательная комиссия назначила на 24 марта голосование, результаты которого будут объявлены не позднее 9 мая. 4 февраля началась регистрация кандидатов для участия во всеобщих выборах, за неделю более 10 тыс. претендентов от 66 политических партий подали свои заявления.

8 февраля Партия защиты нации Таиланда - ответвление политического объединения "Для тайцев" - выдвинула сестру короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) Убон Раттану кандидатом на пост премьера. Однако вечером того же дня король назвал неуместным и неконституционным выдвижение кандидатуры его родственницы на эту должность. На следующий день партия подчинилась королевскому указу, фактически блокирующему кандидатуру Убон Раттаны. После этого избирком попросил суд распустить партию за нарушение режима конституционной монархии, 7 марта было принято решение о ликвидации этого политического объединения.