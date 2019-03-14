В Латакии заявили, что готовы принять до 500 беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

"Мы подготовили 30 комнат на двух этажах, где смогут разместиться до пятисот человек. Есть все необходимое: кухня, душ, люди будут обеспечены едой. Это - задача государственной важности. Необходимо, чтобы те, кто приедет сюда, рассказали другим, что их действительно ждут на новом месте жительства", - сказал он.

Власти Латакии предлагают провести эвакуацию беженцев "Эр-Рукбана" за счет городского бюджета. К границе 55-километровой зоны в сопровождении сирийских военных уже выдвинулись шесть рейсовых автобусов. "Мы отправляем шесть автобусов вместимостью по 50 человек. Но, если нужно, мы можем отправить дополнительный транспорт: 20-30 автобусов", - сообщил руководитель департамента транспорта администрации провинции Латакия.

Власти Сирии уделяют возвращению беженцев в свои дома, в частности тех, кто бежал от войны в западные страны, особое внимание. Многие из эти людей уже вернулись, поверив в победу над терроризмом. Однако около 50 тыс. сирийских граждан из 55-километровой зоны Эт-Танф находятся в гораздо более тяжелой ситуации - они не могут вырваться из лагеря "Эр-Рукбан," окруженного боевиками. Фактически они стали заложниками, их пугают уголовным преследованием со стороны сирийских властей, несмотря на то, что в Дамаске уже не раз заявляли, что готовы дать своим гражданам жилье и работу.

"Мы полностью готовы к работе по урегулированию статуса всех временно перемещенных лиц после их возвращения из лагеря "Эр-Рукбан" для дальнейшего обеспечения их достойной жизни в родных местах. Все граждане имеют возможность получить в упрощенном порядке документы, удостоверяющие личность, трудоустроиться и обладают правом на безопасное и достойное проживание в Сирии", - заявила директор Организации национального примирения Сирии Яна Хаддур.

Однако, несмотря на открытую позицию сирийских властей, беженцев с молчаливого согласия США из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему не выпускают. Не помогают и обещания ряда международных организаций приложить усилия в решении этой проблемы.