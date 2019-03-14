Токио изучает влияние, которое Aegis Ashore могут оказать на окружающую среду

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Военное ведомство Японии ведет изучение воздействия, которое могут оказать на окружающую среду американские комплексы ПРО Aegis Ashore в случае их размещения в стране. Об этом сообщил в четверг в ходе слушаний в бюджетной комиссии верхней палаты парламента японский министр обороны Такэси Ивая.

"Мы ведем исследования, - приводит его слова телеканал NHK, - связанные с воздействием на человеческий организм и окружающую среду электромагнитного излучения от этих установок. Проводятся также анализы почвы в районах их возможного размещения".

Министр сообщил, что результаты исследований будут представлены органам местного самоуправления, где предполагается развернуть комплексы ПРО. "Мы надеемся добиться их понимания в этом вопросе", - подчеркнул глава военного ведомства. По его словам, такие консультации начнутся уже в апреле. На них, в частности, будут обсуждаться вопросы создания буферных зон вокруг комплексов ПРО.

Две установки Aegis Ashore американского производства предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. В ходе предварительных контактов руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути пока на это не дали согласия. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут быть, в частности, опасными для здоровья местного населения.

Ранее на этой неделе министр обороны Ивая признал в парламенте, что реальные расходы Японии на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore могут оказаться выше, чем 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), о которых ранее объявил Токио.