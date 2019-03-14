В Луцке перед приездом Порошенко вывесили баннер с обвинениями его в военных преступлениях

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Баннер с обвинениями президента Украины Петра Порошенко в военных преступлениях и "приходе к власти на крови" вывесили в Луцке, куда глава государства должен был приехать в четверг в рамках предвыборного турне по регионам страны.

"Баннер с надписью "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает!" и более 30 метров в высоту появился в центре города на одном из зданий", - сообщает издание "Волынские новости".

Баннер провисел несколько часов, после чего был снят. Полиция задержала подозреваемого, устанавливается его личность, на месте работает следственно-оперативная группа. Тем временем стало известно, что Порошенко изменил на четверг маршрут поездки и вместо Луцка отправился в Донбасс.

51-я отдельная механизированная бригада в 2014 году одной из первых была отправлена в рамках силовой операции в Донбасс, где понесла большие потери, после чего была расформирована.

Последнее время поездки президента по регионам сопровождаются инцидентами с выражением явного неодобрения населением его деятельности. В частности, акции протеста организуют представители "Национального корпуса". В среду радикалы попытались сорвать митинг с участием президента в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии. При появлении Порошенко националисты скандировали: "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеров за решетку!", "Порошенко за решетку!". Президент, сделав вид, что не замечает активистов, приветствовал своих сторонников и хотел поприветствовать рукопожатием одного из телеоператоров, но тот отказался, спрятав руку за спину.