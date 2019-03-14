ЕС выделит €1,5 млрд сирийским беженцам в Турции

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз выделит 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции в рамках соглашения по миграционному кризису, заключенного в марте 2016 года между Брюсселем и Анкарой. Об этом заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, выступая на министерской части международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"ЕС выделяет второй транш в размере 1,5 млрд евро сирийским беженцам в Турции", - сказала она.

ЕС выделяет эту сумму Турции в рамках соглашения, которое ЕС и Турция заключили в середине марта 2016 года для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Согласно документу, все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию из Турции, должны быть возвращены обратно. Тогда же Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету того же года и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение потока беженцев в Европу.

Однако с тех пор отношения между Брюсселем и Анкарой существенно испортились. Евросоюз так и не выполнил свои обещания, включая предоставление права безвизового въезда гражданам Турции. В качестве одного из условий для визовой либерализации Евросоюз требует от Турции пересмотра действующего в этой стране жесткого антитеррористического законодательства. Республика отказывается выполнить это требование и одновременно настаивает на том, чтобы ЕС выполнил обязательство по безвизовому статусу, угрожая в противном случае расторгнуть соглашение по мигрантам.

Кроме того, Евросоюз выделит более €1 млрд гуманитарной помощи народу Сирии и сирийским беженцам на 2019-2020 годы.

"Я горда объявить, что ЕС выделит более €560 млн на 2019 год и такую же сумму на 2020 год. Более того, мы намерены сохранить этот уровень и в 2021 году", - сказала она.

По словам Могерини, эти средства пойдут на удовлетворение потребностей народа Сирии, а также сирийских беженцев в соседних странах - Ливане и Иордании. Она в очередной раз подчеркнула, что ЕС является самым большим донором Сирии: с 2011 года сообщество выделило более €7 млрд гуманитарной помощи этой стране, не считая новой суммы.

Третья международная донорская конференция по Сирии открылась во вторник в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы до 14 марта собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние процесса урегулирования кризиса в этой стране.

Россию на конференции представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.