В Раде сообщили о передаче в 2016 году "черной бухгалтерии" Партии регионов штабу Клинтон

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в тайной передаче "черной бухгалтерии" Партии регионов в штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом Розенблат заявил в четверг в кулуарах парламента.

"У меня есть точная информация о том, что господин Сытник "сливал" информацию по "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. 11 декабря я выиграл суд у [депутата Рады Сергея] Лещенко и Ситника, где были признаны неправомерные действия по распространению секретной информации. Сегодня у меня есть точная информация", - сказал Розенблат.

При этом он в прямом эфире, который вели ряд телеканалов, представил флешки, на которых, по его словам, "запись разговора господина Сытника". "Здесь он четко указывает, что работает на Хиллари и все делает в интересах украинского народа, но против американского народа. Потому что американцам выгоден Трамп, а Украине более выгодна Хиллари. Это государственная измена", - заявил Розенблат.

Ранее Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко относительно вмешательства в выборы в США. В частности, суд расценил действия по разглашению и распространению информации о наличии в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов, находящейся в материалах досудебного расследования, фамилии Пола Манафорта как вмешательство в избирательный процесс США 2016 года. Судом установлена причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и увольнением Манафорта с должности руководителя штаба кандидата в президенты США.

Дело Манафорта

В 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого РФ влияния на выборы, предъявил Манафорту обвинения, при этом они не были связаны с его участием в избирательной кампании, а имели отношение к периоду его работы в интересах правительства Украины, Партии регионов и президента Виктора Януковича. По данным следствия, в период работы на украинские власти Манафорт заработал около $60 млн и не указал значительную часть этих денег в налоговой декларации.

В минувшую среду суд столичного округа Колумбия приговорил Манафорта к 3,5 годам тюремного заключения, а суд города Александрия (штат Вирджиния) - к трем годам и 11 месяцам. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет.