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Молния

Генсек НАТО заявил о приверженности альянса сохранению каналов военной связи с Россией

Йенс Столтенберг также считает недостаточными взаимные военные брифинги с РФ о проведении крупных учений

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. НАТО намерена обеспечить сохранение каналов военной связи с Россией, в особенности в условиях кризиса. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса.

"Военное руководство НАТО поддерживает каналы военной связи с российскими коллегами, и альянс намерен сохранять эти каналы открытыми и доступными, в особенности в условиях кризиса", - говорится в документе.

Североатлантический альянс считает недостаточными взаимные военные брифинги с Россией о проведении крупных учений, говорится также в докладе Столтенберга.

"Практика проведения взаимных военных брифингов о военных учениях на заседаниях Совета Россия - НАТО способствует повышению предсказуемости и снижению рисков, однако эти брифинги проводятся на добровольной основе и недостаточны для замены обязательных мер транспарентности, предусмотренных Венским документом [1999 года о военной транспарентности]", - говорится в докладе.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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