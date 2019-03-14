Украина не пустила на выборы россиянина, работающего журналистом в канадской телекомпании

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Украинские пограничники не пустили в страну россиянина, аккредитованного в качестве корреспондента для освещения выборов президента от канадской телекомпании. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Это гражданин России, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИК", - цитируют Слободяна "Украинские новости". По его словам, отказ связан с тем, что ранее журналист посещал Крым.

Фамилии журналиста и названия компании, на которую он работает, Слободян не сообщил, отметив, что всего на выборы аккредитовались около 800 представителей СМИ.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.