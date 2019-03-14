Проевропейская оппозиция Молдавии отказалась формировать правительство с Демпартией

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас") отклонил повторное приглашение Демократической партии Молдовы к переговорам по формированию парламентского большинства и правительства. Об этом говорится в распространенной в четверг реакции пресс-службы Acum.

"Сохраняем прежнюю позицию. Граждане делегировали нам мандаты, чтобы мы освободили страну от олигархов и коррупции <…> Фундаментальные принципы и ценности не обсуждаются", - отмечается в нем.

Несколько дней назад лидеры блока Acum выдвинули жесткие условия по реформированию политической системы страны. По их словам, в новом парламенте блок, в который вошли "Платформа "Достоинство и правда" и Партия действия и солидарности, будет добиваться принятия декларации о том, что "Молдавия - захваченное государство". Оппозиция будет настаивать на отставке генерального прокурора и "назначении независимого руководителя, предпочтительно из Евросоюза".

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии избраны три партии и блок, но ни один из них не получил 51 мандат для формирования правительства. Лидерами стали социалисты с 35 мандатами, у демократов - 30, у Acum - 26. В законодательный орган также прошли семь депутатов партии "Шор" и трое независимых.

Президент Молдавии Игорь Додон обещал созвать парламент на первое заседание до 27 марта. После этого у депутатов будет три месяца на формирование большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет распущен и объявлены досрочные выборы.