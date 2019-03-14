СМИ: на рынке в Пакистане произошел взрыв

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибло и семеро получили ранения в результате взрыва в городе Панджгур на западе Пакистана. Об этом в четверг сообщает телеканал Dunya News.

По информации телеканала, взрыв произошел на городском рынке Чаткан. Самодельное взрывное устройство было заложено в мотоцикл. В результате ЧП были повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оцепили район, ведутся следственные действия. На данный момент ответственность за инцидент на себя не взяла ни одна радикальная организация.