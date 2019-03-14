Европарламент высказался за создание санкционного режима ЕС за нарушение прав человека

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) в четверг поддержали резолюцию, призывающую Совет ЕС создать режим санкций в отношении лиц, которые нарушают права человека. За принятия документа проголосовали 447 депутата.

Согласно документу, новый режим должен будет предусматривать введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека.

"[ЕП] решительно осуждает все нарушения прав человека во всем мире, - говорится в резолюции. - [Европарламент] призывает совет оперативно создать автономный, гибкий и реагирующий режим санкций в рамках всего ЕС, который позволял бы применять санкции против любых отдельных лиц, государственных и негосударственных субъектов и других субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека или причастных к ним".

Депутаты выступили с предложением, чтобы санкционный режим ЕС против нарушений прав человека "символично носил имя Сергея Магнитского". Они также приветствовали создание подобных законов против нарушителей прав человека в ряде стран и призвали "другие государства разработать аналогичные документы". Парламентарии выступили за "необходимость трансатлантического сотрудничества" в этой сфере.

Роль ЕС в защите прав

Таким образом, как считают депутаты, новый режим санкций "увеличит роль ЕС как глобального правозащитника". При этом они указали, что будущий режим должен дополнять и быть согласованным с международными правовыми рамками, в частности, с линией Совета Безопасности ООН.

Парламентарии также считают необходимым "предварительные обсуждения на уровне Совета по вопросу о создании такого инструмента санкций". Они призвали главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини и ее службы "придерживаться конструктивного и упреждающего подхода к успешному завершению обсуждений [по данной теме] до конца текущей легислатуры". Как указывается в документе, депутаты "ожидают, что она отчитается перед Европарламентом", подчеркнув тем самым "важную роль ЕП "в деле контроля за этим будущим режимом".

Авторы также призвали совет к тому, чтобы введение санкций против нарушений прав человека могло утверждаться квалифицированным большинством в Совете ЕС.