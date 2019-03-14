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Мариани счел "глупостью" ужесточение санкций против России

Политик выразил мнение, что после выборов в Европе отношения ЕС и РФ улучшатся

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани выразил мнение, что ужесточение санкций против России не имеет смысла и надеется, что после новых выборов в Европе отношения ЕС и РФ могут измениться в лучшую сторону.

"Мы видим эскалацию ситуации с санкциями против России со стороны США и ЕС. Ужесточение санкционных мер - глупо, это ни к чему не приводит. Мы не можем продолжать жить с такими глупыми санкциями, поскольку они создают препятствия не только для России, но и для Европы", - заявил Мариани в четверг на встрече делегации французских политиков с председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым.

При этом он рассчитывает, что ситуация может изменится после проведения новых выборов на Украине и в странах Европы. "Надеюсь, что с избранием новых руководителей в Киеве и в ряде европейских столиц появится возможность нормализации отношений с Россией, а у Европы - проведение самостоятельной политики, а не только подчинение воли Вашингтона", - сказал французский политик.

По его убеждению, "Россия - это не тот ад, которые описывают в западных СМИ". "Мы приехали в очередной раз, чтобы выразить нашу поддержку, нашу дружбу. Это новая возможность показать миру, что происходит в Крыму на самом деле, что все идет нормально и нет никаких угнетенных людей или войск на каждом углу. Единственная опасность - это получить летом солнечный удар", - заключил Мариани.

Тьерри Мариани возглавляет в Крыму делегацию французских политиков, которая уже третий раз приезжает на полуостров. Сопровождает делегацию председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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