Депутат Рады предложил упразднить "Укроборонпром" в связи с коррупцией в концерне

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" следует упразднить, а его предприятия передать в управление правительству Украины. Об этом заявил в четверг журналистам депутат Верховной рады Иван Винник, отвечая на вопрос о подготовке законопроекта по реформированию компании.

"Нужно расформировать "Укроборонпром", передать предприятия в сферу управления кабинета министров, назначить министра или замминистра, который бы отвечал за это, и тогда Верховная рада уже в порядке парламентского контроля может полноценно осуществлять гражданский, политический контроль", - сказал он.

По словам Винника, необходимо частично рассекретить информацию государственного оборонного заказа. "Безусловно, требует рассекречивания гособоронзаказ. Я считаю неуместным засекречивать покупку, например, советского вооружения, потому что ничего секретного в нем нет", - сказал он.

Винник подтвердил, что такой проект закона наработан, однако еще не зарегистрирован в парламенте. Это можно будет сделать после того, как будет "политическая воля" депутатов.

В начале марта секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявлял, что СНБО принял решение о комплексных мерах по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышению прозрачности выполнения гособоронзаказа, а также о "приоритетных шагах по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей". Это было сделано после громкого коррупционного скандала, который возник после обнародованного журналистского расследования, в котором говорится о масштабных коррупционных схемах в оборонной отрасли Украины.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что будет обращаться в украинский парламент с просьбой "в максимально сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании "Укроборонпрома".