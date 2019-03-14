YouTube разблокировал канал кандидата в президенты Зеленского

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube разблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Данную информацию изданию "Украинская правда" подтвердил руководитель диджитал-департамента штаба Зеленского Михаил Федоров. При этом он отметил, что причины блокирования канала до сих пор неизвестны.

Ранее в четверг канал Зеленского на YouTube был заблокирован. Зеленский сообщал о готовящихся против него провокациях. По его словам, начали прослушивать его офис, против него и его студии "Квартал 95" готовится несколько уголовных дел.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, за ним с большим отрывом следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.