Барнье назвал Brexit взаимным проигрышем

БУХАРЕСТ, 14 марта. /ТАСС/. Brexit - это взаимный проигрыш, заявил в четверг на Европейском саммите регионов и городов, проходящем в румынской столице, главный переговорщик ЕС об условиях выхода Великобритании из сообщества Мишель Барнье.

"Brexit - это взаимный проигрыш (lose-lose), - сказал он. - Никто до сих пор не смог продемонстрировать прибавочную стоимость Brexit". "Мы сожалеем об этом решении, но уважаем его", - отметил Барнье, подчеркнув, что в ходе переговоров "никогда не было агрессивности, духа реванша или стремления наказать".

"В любом случае Великобритания останется другом, партнером, союзником", - добавил он. Последствия Brexit , по мнению Барнье, "бесчисленны и недооценены". В частности, он отметил, что вопрос "бэкстопа" - это вопрос мира в Ирландии, а также это вопрос защиты европейского рынка. "Мы будем искать отдельное соглашение, чтобы избежать границы с Ирландией", - заверил переговорщик.

Выход Великобритании из ЕС - не "конец истории", - продолжал Барнье. Последуют другие, "значительно более важные и интересные" переговоры - по организации будущих отношений с Великобританией на другой основе, сказал он. "Если Великобритания хочет покинуть ЕС упорядоченным образом, то достигнутое соглашение - единственно возможное, - подчеркнул Барнье, добавив, что вместе с тем "нужно быть готовыми также к провалу переговоров и Brexit без соглашения".

Начавшийся в четверг в Бухаресте двухдневный 8-й европейский Саммит регионов и городов проходит под девизом "Обновить Европу" ((Re)New EUrope). В форуме, организованном европейским комитетом регионов и румынским председательством в Совете ЕС, участвуют региональные и местные лидеры континента. Они обсуждают политику ЕС, которая лучше бы учитывала потребности регионов и городов. На саммите будет принята декларация о будущем Европы в перспективе предстоящих 26 мая этого года выборов в Европарламент.

Европейский комитет регионов - орган ЕС, объединяющий региональных и местных представителей стран-участниц. Созданный в 1994 году комитет призван обеспечить участие местных и региональных властей в процессе принятия решений в ЕС и информировать их в связи с политикой ЕС. В комитете насчитывается 350 членов и 350 заместителей. Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия консультируются с комитетом в областях, касающихся европейских регионов и городов.