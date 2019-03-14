Мнучин заявил, что дети Дерипаски не извлекли выгоды из снятия санкций с "Русала"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал в четверг американским сенаторам предоставить в течение семи дней информацию о том, что дети российского предпринимателя Олега Дерипаски не извлекли выгоды из снятия санкций с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", как это утверждается в статье газеты The New York Times .

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США глава министерства подчеркнул, что получение выгоды детьми российского бизнесмена не было "краеугольным камнем усилий" по снятию санкций с компаний. "Мы работали над этим в течение очень долгого периода времени. Нашей целью было - и мы считаем, что санкции сработали - сокращение его [Дерипаски] доли собственности [в компаниях]. Теперь все приведено в соответствие, а совет [директоров] контролируется большинством американцев и европейцев", - отметил Мнучин.

Министр не стал комментировать материал издания, отметив, что знаком с ним, но не может в данный момент обсуждать его. "У меня нет ее [статьи] перед глазами, я не могу ее комментировать", - пояснил он.

Главу ведомства попросили предоставить всю необходимую информацию по данному вопросу в течение семи рабочих дней. "Безусловно, и я могу заверить вас в этом. Я буду рад не только прислать ответ, но и встретиться с вами и вашими сотрудниками, если вы захотите, чтобы мы рассмотрели детальную информацию о том, что его [Дерипаски] дети никоим образом не получали выгоду от снятия санкций", - заключил министр.

В конце января The New York Times утверждала, что договоренности, касающиеся отказа Дерипаски от владения пакетами акций компании En+, могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов.

27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". Одним из условий было изменение состава совета директоров: так, совет директоров "Русала" покинул Маттиас Варниг и сменивший его позднее Жан-Пьер Тома и несколько других директоров. Численность совета снизилась с 18 до 14 человек, восемь мест заняли независимые директора.