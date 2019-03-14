Мнучин заявил, что встреча лидеров США и Китая не состоится в конце марта

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не смогут встретиться в конце марта в связи с тем, что сторонам необходимо больше времени для переговоров по урегулированию торговых споров. Об этом заявил в четверг журналистам в Конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин. Трансляцию выступления вел телеканал CNBC.

"Говорилось о встрече лидеров в конце этого месяца. Мы не собираемся проводить ее в конце этого месяца, учитывая сроки, потому что у нас еще много работы", - отметил он.

При этом министр вновь заявил о том, что обе стороны "достигли значительного прогресса" на переговорах, которые, по его словам, проходят регулярно. "Мы довольны прогрессом", - добавил Мнучин.

"Я думаю, что, если мы придем к соглашению, президенты готовы будут встретиться", - считает он. Министр повторил слова Трампа, который указал на необходимость "заключить правильное соглашение" и "не спешить" с этим. "Мы усердно работаем над тем, чтобы достичь [договоренности] как можно скорее", - заключил глава финансового ведомства.

Перенос встречи

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что встреча Трампа и Си Цзиньпина, в ходе которой они, как ожидается, подпишут торговое соглашение, состоится, вероятнее всего, не раньше апреля. Проведение встречи в поместье американского лидера "Мар-а-Лаго" во Флориде планировалось после предстоящего в конце марта визита председателя КНР в Европу, сообщила CNBC. Однако американские официальные лица отметили, что на американо-китайских торговых переговорах остается еще много нерешенных вопросов, в результате чего встреча в марте кажется маловероятной. Организация государственного визита в США председателя КНР обсуждается с 2018 года, сообщила телекомпания со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Трамп заявил, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в Вашингтоне продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.