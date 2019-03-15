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Политический кризис в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Государственный флаг США был снят в четверг с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Видеозапись внесения полотнища в здание дипломатического представительства США опубликовал в своем Twitter венесуэльский телеканал TVV.

В коротком видеоролике видно, как военнослужащий с аккуратно свернутым флагом в руках подходит к дипломату, стоящему у входа в посольство, и обращается к нему, после чего они вместе входят внутрь.

Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну. О том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из республики в течение текущей недели, стало известно в понедельник вечером.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января. Поводом послужило то, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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