Представители США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Государственный флаг США был снят в четверг с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Видеозапись внесения полотнища в здание дипломатического представительства США опубликовал в своем Twitter венесуэльский телеканал TVV.

В коротком видеоролике видно, как военнослужащий с аккуратно свернутым флагом в руках подходит к дипломату, стоящему у входа в посольство, и обращается к нему, после чего они вместе входят внутрь.