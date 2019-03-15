Представители США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Государственный флаг США был снят в четверг с флагштока на территории посольства этой страны в Каракасе. Видеозапись внесения полотнища в здание дипломатического представительства США опубликовал в своем Twitter венесуэльский телеканал TVV.
В коротком видеоролике видно, как военнослужащий с аккуратно свернутым флагом в руках подходит к дипломату, стоящему у входа в посольство, и обращается к нему, после чего они вместе входят внутрь.
Fue retirado todo el personal diplomático de la embajada estadounidense en Venezuela. #TVVNoticias #EnVIVO por: https://t.co/Kd0eGB8vq2 pic.twitter.com/ef9nTknWNe— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 15 March 2019
Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну. О том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из республики в течение текущей недели, стало известно в понедельник вечером.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января. Поводом послужило то, что Вашингтон признал исполняющим обязанности главы государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.