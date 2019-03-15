СМИ: компании Сингапура продолжают незаконные поставки предметов роскоши в КНДР

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Две сингапурские компании продолжают поставки в Пхеньян предметов роскоши в обход санкций Совета Безопасности ООН. Такой вывод содержится в докладе Комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР, выдержки из которого в пятницу публикует газета The Straits Times.

"Эксперты ООН предоставили фотографии из Пхеньяна, где были обнаружены товары с этикеткой торговой компании OCN", - указывается в докладе. Первоначально представители компании отрицали данный факт, однако, "позднее признали, что товары в начале направлялись в Китай, откуда переправлялись на север Корейского полуострова", говорится в документе.

Международные эксперты также обнаружили в Пхеньяне товары и другой сингапурской компании T Specialist International. Представители также утверждали, что поставки первоначально предназначались для Кипра, но затем через китайских посредников попадали в Пхеньян.

Год назад эти две компании уже попали во внимание ООН, когда было установлено, что они поставляли в КНДР в обход международных санкций предметы роскоши вплоть до июля 2017 года. Транзакции объемом более $2 млн предположительно производились с созданного компаниями счета в банке в КНДР на реквизиты T Specialist в Сингапуре в период между 2011 и 2014 годами. Прокуратура Сингапура в середине 2018 года предъявила обвинения директору двух компаний Эну Кхэну Ва в незаконных поставках в КНДР товаров класса люкс, а также финансовых махинациях на сумму более $95 млн.

В резолюции 2094 Совета Безопасности ООН от 7 марта 2013 года об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на продолжение ядерных испытаний был введен запрет на поставку в КНДР предметов роскоши. Резолюция СБ ООН 2270 от 2 марта 2016 года также предусматривала расширение эмбарго в этой части.