Бывший генпрокурор Венесуэлы обратится в МУС из-за убийства мятежного офицера

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас направит иск в Международный уголовный суд (МУС) против правительства Николаса Мадуро с обвинениями в адрес властей в преступлениях против человечности при ликвидации мятежного офицера Оскара Переса. Об этом она сообщила в четверг в Twitter.

"Я отправлю в ближайшие дни в МУС фотографии жертв массового убийства в Эль-Хункито и места его совершения. Эти доказательства не оставляют сомнений, что случившееся с Оскаром Пересом и его группой является преступлением против человечности", - написала она.

По ее словам, в общей сложности МУС будут переданы более 300 фотографий. "Их будет сопровождать доклад судмедэкспертов, который подтверждает казнь этих венесуэльцев сотрудниками правоохранительных органов и членами вооруженных формирований, служащих тирании", - добавила Ортега Диас.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В январе 2018 года бывший офицер и шестеро членов его группы погибли в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну.