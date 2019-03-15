{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Бывший генпрокурор Венесуэлы обратится в МУС из-за убийства мятежного офицера

Луиса Ортега Диас также направит в Международный уголовный суд более 300 фотографий жертв массового убийства в Эль-Хункито

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас направит иск в Международный уголовный суд (МУС) против правительства Николаса Мадуро с обвинениями в адрес властей в преступлениях против человечности при ликвидации мятежного офицера Оскара Переса. Об этом она сообщила в четверг в Twitter.

"Я отправлю в ближайшие дни в МУС фотографии жертв массового убийства в Эль-Хункито и места его совершения. Эти доказательства не оставляют сомнений, что случившееся с Оскаром Пересом и его группой является преступлением против человечности", - написала она.

По ее словам, в общей сложности МУС будут переданы более 300 фотографий. "Их будет сопровождать доклад судмедэкспертов, который подтверждает казнь этих венесуэльцев сотрудниками правоохранительных органов и членами вооруженных формирований, служащих тирании", - добавила Ортега Диас.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В январе 2018 года бывший офицер и шестеро членов его группы погибли в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Ситуация на Корейском полуострове
В Китае заявили, что всегда будут поддерживать ядерное разоружение Корейского полуострова
По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, несмотря на отсутствие договоренностей на саммите КНДР и Соединенных Штатов в Ханое, это "лучше чем ничего"
Читать полностью