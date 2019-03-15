Власти Китая объявили о завершении сессии высшего законодательного органа в Пекине

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайское правительство в пятницу объявило о завершении второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) 13-го созыва. Церемония, посвященная этому событию, состоялась в Доме народных собраний в самом центре Пекина в присутствии глав государства и правительства КНР, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам сессии были приняты новый закон об иностранных инвестициях, доклады о работе правительства в 2018 году, а также депутатов ВСНП, народного суда и прокуратуры, одобрены план социально-экономического развития страны на 2019 год, проекты центрального и местного бюджетов. Голосование состоялось при участии более 2,9 тыс. парламентариев.

Итоги работы второй сессии 13-го созыва огласил председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу. "За последний год под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) во главе с председателем Си Цзиньпином наша страна добилась новых успехов по всем направлениям, и депутаты сессии дали этому высокую оценку <...> Сессия стала событием, содействующим укреплению принципов демократии, сплочению нашего народа, способствующим реализации прагматичной реалистичной политики и прогрессу", - подчеркнул он.

По словам председателя, для успешного строительства социализма с китайской спецификой перед страной стоят новые задачи, выполнение которых требует от правительства соблюдения более высоких стандартов деятельности. Ли Чжаньшу добавил, что народным представителям предстоит "проявить упорство в выполнении распоряжений партийного руководства", предпринять дополнительные усилия для того, чтобы внести новый вклад в укрепление народного благосостояния и благополучия.

В Пекине с 3 марта проходили "две сессии" - вторая сессия ВСНП 13-го созыва и вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) 13-го созыва. По этому случаю правительство организовало ряда встреч журналистов с главами всех административно-территориальных единиц страны, на которых обсуждаются наиболее злободневные проблемы регионального и международного уровня. Параллельно проводились пресс-конференции, где руководители ключевых ведомств КНР выступили перед общественностью, изложив официальную позицию властей по ключевым вопросам, актуальным как в Китае, так и за его пределами.