В Китае заявили, что всегда будут поддерживать ядерное разоружение Корейского полуострова

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китайские власти всегда будут оказывать содействие процессу денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечивать стабильность в регионе. Об этом заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай будет постоянно поддерживать денуклеаризацию Корейского полуострова, обеспечивать его стабильность, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Необходимо запастись терпением, активно использовать представившиеся благоприятные возможности, положительные факторы, продвигать мирный диалог, прежде всего, между Пхеньяном и Вашингтоном, ради достижения положительных результатов, в которых заинтересованы все".

По словам премьера, несмотря на отсутствие договоренностей на саммите КНДР и Соединенных Штатов в Ханое, это "лучше чем ничего". "Насколько мне известно, в ходе саммита в Ханое обе стороны изъявили желание продолжить контакты. Это лучше чем полное отсутствие каких-либо контактов", - подчеркнул Ли Кэцян.