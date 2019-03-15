Экс-президент Аргентины прилетела на Кубу с частным визитом

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, против которой возбуждено уголовное дело, прилетела в четверг на Кубу для встречи с дочерью, которая получает там медицинскую помощь. О визите на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес.

"Я встретил сегодня днем в международном аэропорту имени Хосе Марти сенатора и бывшего президента республики Аргентина Кристину Фернандес де Киршнер, которая прилетела на Кубу с частным визитом", - отметил глава ведомства, разместив под записью фотографию экс-главы Аргентины с дочерью.