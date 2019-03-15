Экс-президент Аргентины прилетела на Кубу с частным визитом

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, против которой возбуждено уголовное дело, прилетела в четверг на Кубу для встречи с дочерью, которая получает там медицинскую помощь. О визите на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес.
"Я встретил сегодня днем в международном аэропорту имени Хосе Марти сенатора и бывшего президента республики Аргентина Кристину Фернандес де Киршнер, которая прилетела на Кубу с частным визитом", - отметил глава ведомства, разместив под записью фотографию экс-главы Аргентины с дочерью.
Recibí esta tarde en el aeropuerto internacional José Martí, a la senadora y expresidenta de la República #Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien viaja a #Cuba en visita privada. pic.twitter.com/yN1EGRQxZc— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 14 March 2019
На прошлой неделе Верховный суд Аргентины подтвердил возбуждение дела в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер по обвинению в препятствовании расследованию теракта, а также решение о необходимости ее задержания. Верховный суд был последней инстанцией, в которой экс-глава государства могла обжаловать решение о необходимости взятия ее под стражу на время проведения расследования. От задержания Фернандес де Киршнер спасает парламентская неприкосновенность.
В январе 2015 года прокурор Альберто Нисман выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана обвинения в препятствовании расследованию теракта, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек.