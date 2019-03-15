СМИ: полиция Гонконга задержала демонстрантов в одном из правительственных зданий

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу задержала группу оппозиционных активистов в здании правительственного комплекса. Они попытались устроить там акцию протеста против планов местной администрации наладить сотрудничество с материковым Китаем в области экстрадиции, сообщает газета The South China Morning Post .

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В сидячей манифестации в холле здания приняли участие трое представительниц радикального оппозиционного политического движения Demosisto и две студентки. Полиция также задержала нескольких их сторонников, собравшихся снаружи комплекса, включая председателя партии Айвана Лама.

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем. В настоящий момент местная администрация обсуждает возможность налаживания сотрудничества в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга.

По некоторым оценкам, на территории этого автономного района укрывается свыше 300 подозреваемых в нарушении закона на материке лиц, в выдаче которых заинтересованы власти КНР.