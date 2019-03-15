Reuters: Франция заморозила активы главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад"

ТАСС, 15 марта. Франция приняла решение заморозить активы Масуда Азхара, главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая взяла на себя ответственность за нападение 14 февраля на военную колонну в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на французское правительство.

По данным агентства, МИД, МВД и минфин Франции также выступили с совместным заявлением, в котором указывается, что страна хочет поднять вопрос о включении Масуда Азхара в составленный ЕС список лиц, связанных с терроризмом.

"Джаиш-е-Мухаммад" - радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

14 февраля в штате Джамму и Кашмире боевики "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") совершили нападение на транспортную колонну Центральной резервной полиции Индии. В результате нападения погибли более 40 человек, общее число пострадавших превысило 100. 26 февраля ВВС Индии подвергли бомбардировке лагерь этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля пакистанские самолеты осуществили ответные ракетные удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. В ходе воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года, был сбит индийский истребитель МиГ-21 и пакистанский JF-17.