Глава МИД Германии выразил обеспокоенность возможностями ракет Ирана и КНДР

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Возможности и дальность полета иранских и северокорейских ракет вызывает обеспокоенность, как и развитие ракетных технологий по всему миру. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине. В ней участвуют дипломаты, военные, эксперты, представители НПО, главным образом, из стран ЕС и НАТО.

Он указал на "стремительное развитие и распространение ракетных технологий по всему миру". "На Ближнем Востоке негосударственные игроки уже располагают ракетами малой дальности", - сказал министр. "И возможности и дальность полета иранских и северокорейских ракет вызывают более, чем обеспокоенность", - подчеркнул Маас.

Контроль над оружием

Дипломат также призвал контролировать автономные виды вооружений на основании международных правил.

"Нам нужны правила для автономных систем вооружения. Роботы-убийцы, действующие на основе анонимных баз данных вне контроля человека, уже сегодня являются ужасающей реальной перспективой", - сказал он.

По его словам, автономное оружие уязвимо перед хакерскими атаками, что делает ситуацию еще опаснее. "Мы хотим на международном уровне зафиксировать принцип эффективного контроля [над такими видами вооружения]", - сказал он.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

В связи с решениями американской администрации президент РФ Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий договора.