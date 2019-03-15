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СМИ: группа украинских депутатов обратилась к СБ Украины о запрете въезда Тото Кутуньо

По данным агентства ANSA, мотивацией такого запроса стали "пророссийские позиции" музыканта

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Группа украинских парламентариев обратилась к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с инициативой ввести запрет на въезд в страну итальянскому исполнителю Тото Кутуньо. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA, которое получило информацию от одного из депутатов.

Ранее копия соответствующего документа появилась на одном из интернет-изданий Economistua.com. Мотивацией такого запроса стали "пророссийские позиции" музыканта, уточняет ANSA.

Кутуньо пользуется большой популярностью как в России, так и на всей территории бывшего Советского Союза. Ранее в черный список минкультуры Украины по рекомендации СБУ были внесены итальянские актер и режиссер Микеле Плачидо и певец Аль Бано как персоны, представляющие опасность для национальной безопасности.

Теги
УкраинаИталияКутуньо, Тото
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