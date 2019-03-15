Группировки Газы заявили о непричастности к обстрелу Израиля и обвинили его в эскалации

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Основные палестинские группировки заявили в пятницу о своей непричастности к ночному обстрелу Тель-Авива и возложили на Израиль ответственность за эскалацию насилия. Как передает информационное агентство Maan, вооруженное крыло контролирующего сектор движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама", а также "Исламский джихад" и "Джихад" в первую очередь отмежевались от инцидента и сняли с себя ответственность за произошедшее.

Комитет палестинского сопротивления, куда входят основные группировки, прежде всего военизированные, выступил с общим заявлением, в котором, в частности, отмечается, что они "поддерживают общий курс перемирия, а те, кто его нарушает, будет преследоваться". "Если Израиль решится продолжить, мы будем вынуждены ответить, и ответ будет жестким", - указывается в заявлении. Кроме того, группировки Газы объявили о приведении всех фракций к повышенной готовности".

Накануне вечером из палестинского прибрежного анклава были выпущены две ракеты по Тель-Авиву. В ответ Израиль поразил минувшей ночью порядка сотни военных целей в секторе Газа. За ночь радикалы также выпустили не менее девяти ракет по граничащим с сектором Газа районам Израиля, шесть из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По некоторой информации, ракеты по Тель-Авиву были запущены по ошибке.

Тем временем, палестинцы отменили в пятницу свой традиционный "Марш возвращения", который проводится с 30 марта 2018 года в приграничных районах с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора.