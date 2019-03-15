Профсоюз пилотов США призвал коллег из American Airlines не летать в Венесуэлу

ТАСС, 15 марта. Американский профсоюз пилотов (Allied Pilots Association, APA) выступил с рекомендацией к своим коллегам из авиакомпании American Airlines не летать в Венесуэлу. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Не соглашайтесь на полеты в Венесуэлу", - приводит агентство выдержку из заявления APA.

Две другие ведущие американские авиакомпании - United Airlines и Delta Airlines прекратили полеты в Венесуэлу еще в 2017 году.

Как отмечает Reuters, профсоюз выступил с таким призывом вслед за опубликованным в понедельник предупреждением Госдепартамента об опасности посещения Боливарианской Республики. Американское внешнеполитическое ведомство обосновало это "высоким уровнем преступности" в Венесуэле, а также "возможностью арестов там граждан США". Во вторник администрация президента Дональда Трампа отозвала весь оставшийся персонал американского посольства в Каракасе.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.