Глава МИД Северной Македонии: соглашение между Афинами и Скопье ликвидирует предрассудки

АФИНЫ, 15 марта. /ТАСС/. Соглашение между Афинами и Скопье способствует установлению тесных двусторонних отношений, ликвидирует табу, предрассудки и сложившиеся стереотипы у народов двух стран. Об этом заявил глава МИД Северной Македонии Никола Димитров на состоявшейся в пятницу встрече с председателем парламента Греции Никосом Вуцисом.

"Мы оказались на правильной стороне истории. Нам удалось создать маленькую Европу на Балканах. Это было трудное соглашение, потому что оно вело к переменам, а люди сопротивляются изменениям. Но мы достигли необычного: соглашение положило конец предрассудкам, табу и стереотипам", - сказал Димитров, которого цитирует Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его словам, соглашение "создает будущее тесных отношений между двумя странами, закладывает их основы". "Лично я никогда не успокоюсь, если не смогу убедить всех тех, кто сопротивляется, в том, что то, что мы сделали, было правильно, - сказал глава МИД Северной Македонии. - Мы запустили процесс мира с двух сторон. Это подобает нашим двум нациям, нельзя быть соседом другой страны и не уважать ее".

В свою очередь председатель парламента Греции отметил, что Преспанское соглашение содержит положения, открывающие путь сотрудничества и дружбы между греческим народом и народом Северной Македонии. "Уверен, что в ближайшее время обе стороны будут работать в этом направлении, и нашему взаимодействию будет придан новый импульс", - сказал Вуцис, добавив, что благодаря заключенному соглашению решаются многие вопросы, которые до сих пор находились в подвешенном состоянии.

Вуцис подчеркнул, что нужно предпринять в самое ближайшее время действия для создания в парламенте Греции комитета дружбы между двумя странами, реализации "важных шагов, касающихся усилий по завершению вступления соседней страны в НАТО, а также ее вхождению - вместе с другими странами Западных Балкан - в Евросоюз". Вуцис и Димитров выразили уверенность в том, что предстоящий визит премьер-министра Алексиса Ципраса в Скопье укрепит дальнейшее сотрудничество двух стран.

Визит Ципраса

1 марта Алексис Ципрас заявил, что очень скоро он станет первым премьер-министром Греции, который официально посетит Скопье в сопровождении делегации деловых кругов. По его словам, будет учрежден Высший совет сотрудничества Греции и Северной Македонии с целью изучения путей углубления сотрудничества в ряде областей, представляющих общий интерес. 8 марта Ципрас, отвечая на вопрос журналистов, дал понять, что планирует совершить визит в Скопье в конце марта - начале апреля.

Преспанское соглашение подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.

Ратификация этого документа ознаменовала завершение 27-летнего конфликта между Афинами и Скопье, в ходе которого Греция блокировала процесс приема Македонии в НАТО и ЕС. Ряд стран, включая Грецию, уже ратифицировал протокол вступления Северной Македонии в НАТО.

14 февраля Министерство иностранных дел Республики Северная Македония уведомило о смене названия страны секретариат ООН, стран - участниц и стран - наблюдателей ООН, а также все международные и региональные организации. В рамках реализации Преспанского соглашения 8 марта первый заместитель главы МИД Греции Сиа Анагностопулу и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали в Скопье соглашение об открытии на границе двух стран в районе озера Преспа контрольно-пропускного пункта Лэмос - Маркова-Нога, который был закрыт в 1967 году.