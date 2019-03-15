Экс-беркутовцы просят Совет Европы провести независимое расследование событий на "майдане"

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники бывшего спецподразделения МВД Украины "Беркут", которые содержатся в СИЗО по обвинению в причастности к расстрелам на "майдане", обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой провести независимое международное расследование событий в феврале 2014 года, так как действующие власти, по их словам, умышленно препятствуют объективному следствию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат пятерых экс-беркутовцев Александр Горошинский, опубликовав фотографии их письма в адрес генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

В обращении Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский просят создать специальную комиссию СЕ по контролю за ходом расследования убийств милиционеров и гражданских лиц. Они также призывают Европу потребовать от украинских властей прекратить давление на судей, следователей, адвокатов и журналистов, которые занимаются этим делом, и разрешить проводить украинской оппозиции мониторинг расследования.

По их мнению, также необходимо выступить с требованиями об отмене закона 2014 года, которым запрещается проводить расследование в отношении активистов "майдана" за совершенные ими преступления.

Суд для оправдания

Экс-беркутовцы уверены, что руководство страны использует суд над бывшими правоохранителями для своего оправдания неконституционного захвата власти в 2014 году, поэтому совершенно не заинтересовано в объективном расследовании этих событий. Они обращают внимание на то, что нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко во время "майдана" непосредственно со сцены призывал протестующих к неповиновению и использованию против правоохранителей оружия, захваченного на складах на западе Украины. Кроме того, экс-беркутовцы просят обратить внимание на ряд расследований зарубежных журналистов, в которых граждане Грузии признаются, что при содействии нынешних украинских властей и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2014 году привезли несколько групп снайперов для расстрелов людей на "майдане".

Поэтому авторы письма просят Европу вмешаться и скорейшим образом инициировать создание спецкомиссии СЕ для расследования событий на "майдане".

Адвокат призывает всех заинтересованных, кому "важно знать правду о "майдане", направить подобные письма мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, Международному обществу прав человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека, международным гарантам соглашения о мирном урегулировании конфликта на "майдане" от 21 февраля 2014 года - Польше, Германии и Франции.

События на "майдане"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.