Экс-министр Украины заявила о риске фальсификаций на выборах в зарубежных округах

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о возможных фальсификациях на выборах президента Украины в зарубежных округах из-за низкого уровня контроля и малой активности избирателей. Такое мнение она выразила в видеообращении, подготовленном в рамках совместного с украинским изданием "Страна" проекта "Выборы по полочкам".

"Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют на выборах, [поэтому] игнорировать выборы контрпродуктивно", - так Лукаш призвала живущих за границей украинцев прийти на созданные там избирательные участки, чтобы исключить возможность фальсификаций.

Проблема со списками

Она напомнила, что за несколько последних лет Украину покинули миллионы граждан. Те из них, кто не проживает в России, смогут при желании прийти на зарубежные избирательные округа в других странах, даже если они не состоят на консульском учете. "Если вы не находитесь на консульском учете [в стране проживания], вы тоже можете голосовать. Но вы должны понимать - вас изначально нет в списках избирателей на зарубежном участке. Там находятся по умолчанию только те, кто состоит на консульском учете", - сказала она, пояснив, что для регистрации гражданину Украины необходимо до 25 марта обратиться с соответствующим заявлением в зарубежное дипучреждение по месту пребывания.

Как известно, в списки избирателей за рубежом внесены более 523 тыс. граждан Украины, однако следить за избирательным процессом там, по данным МИД, в целом будут всего 16 официальных наблюдателей.

Вопросы с составом комиссий

Лукаш отметила, что кандидаты в президенты в основном проигнорировали возможность получить квоту на своего представителя в зарубежных избирательных комиссиях. "Если таких желающих поработать в зарубежных избирательных комиссиях нет, то их находит ЦИК. Из кого? Из представителей, внесенных МИД, и в количестве не менее девяти человек", - напомнила она.

По мнению Лукаш, такой низкой активностью кандидатов в президенты в плане работы за рубежом может воспользоваться нынешняя власть. Экс-министр уточнила, что "кандидатуры в 101 избирательный участок подали лишь [лидер "Батькивщины"] Юлия Тимошенко - 34 члена комиссии, [лидер партии "Гражданская позиция"] Анатолий Гриценко - 18 членов комиссии, [кандидат от националистических сил] Руслан Кошулинский - 13 и [оппозиционер] Юрий Бойко - два члена комиссии". "Все остальные члены зарубежных избирательных комиссий теперь от МИДа, и подозреваю, что это значит - от [президента Украины Петра] Порошенко. Если не хотите "подарить" ему свои голоса, скоординируйте действия по совместной работе наблюдателей и доверенных лиц на крупных зарубежных участках, особенно в Германии, Польше, США, и Чехии", - призвала она.

Недостаточный контроль за бюллетенями

Лукаш отметила, что особенностью заграничных избирательных участков является то, что на некоторых из них намного больше избирателей, чем на украинских, где малыми считаются участки с численностью избирателей до 500 человек, средними - от 500 до 1500 человек, большими - более 1500 человек. "На зарубежных избирательных участках все веселее. Например, в Мюнхене генконсульство получит более 25 тыс. бюллетеней. В Дюссельдорфе в генконсульство приедет более 21 тыс. бюллетеней. В посольстве в Варшаве окажется более 13 тыс. бюллетеней. Самые крупные зарубежные участки будут в Германии, США, Чехии и Польше. Там будет много бюллетеней и, как уже видно, мало контроля", - отметила она.

Голосование во всех странах пройдет по местному времени с 8:00 до 20:00. Избирательные участки за границей открываются при дипломатических представительствах. Для проведения голосования в день выборов за границей будет открыто 102 участка в 72 странах, только три из этих участков будут размещены в воинских частях (два - в Демократической Республике Конго, один - в Косове). По решению украинских властей все пять избирательных участков на территории России были закрыты.