Правительство и оппозиция Венесуэлы планируют массовые акции на субботу

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Президентская Единая социалистическая партия Венесуэлы проведет в субботу, 16 марта, марш революционных сил в центре Каракаса, а оппозиция намерена организовать встречи с депутатами по всей стране.

Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства Венесуэлы, марш революционных сил во имя победы начнется в 10:00 (17:00 мск). Участники пройдут по проспекту Либертадор к президентскому дворцу Мирафлорес.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter ранее сообщил, что через депутатов Национальной ассамблеи передаст послание народу Венесуэлы. Для этого оппозиционные депутаты отправятся в свои избирательные округа по всей стране. Гуайдо также призвал венесуэльцев выходить на улицы страны. "Я призываю весь народ Венесуэлы на улицы, чтобы организоваться для будущих действий", - указал он.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.