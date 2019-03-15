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Политический кризис в Венесуэле

В Венесуэле создадут военное командование по защите стратегических объектов

Президент республики Николас Мадуро заявил, что командование будет защищать стратегические объекты от кибератак и физического воздействия

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение создать военное командование по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, ставшего результатом саботажа. Об этом сообщил в пятницу президент республики Николас Мадуро.

"Я объявляю о создании и начале работы нового командования по защите основных стратегических служб", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

По словам Мадуро, командование "будет состоять из четырех военных корпусов", в задачи которых будет входить, в частности, контроль за работой стратегических объектов, а также их защита от кибератак и физического воздействия.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

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