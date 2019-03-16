Вице-премьер Италии прокомментировал меры Украины в отношении итальянских певцов

РИМ, 16 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, комментируя инициативу украинских депутатов о запрете на въезд в страну певца Тото Кутуньо, предложил также включить в этот черный список итальянских мультипликационных персонажей и детских героев.

"После Аль Бано и Тото Кутуньо кто следующий? Пиппо Баудо и Карра? Тотти и Дель Пьеро? Тополино и Сбирулино? У меня нет слов", - написал политик в Twitter, перечислив других итальянских артистов и футболистов, а также детских героев (Тополино в Италии называют Микки Мауса, Сбирулино - клоунский персонаж, аналог российского клоуна Клепы из "Абвгдейки").

Ранее стало известно, что группа украинских депутатов обратилась в Службу безопасности Украины с запросом о запрете на въезд в страну Кутуньо, у которого 23 марта должен состояться концерт в Киеве. Другой певец Аль Бано был внесен в черный список минкультуры Украины как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности. Поводом послужили пророссийские высказывания обоих.

Сальвини возглавляет одну из двух правящих партий Италии - "Лига", которая всегда выступала за отмену антироссийских санкций. Кроме того, "Лига" первой признала российский статус Крыма и подписала соглашение о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией". Сам Сальвини также бывал в Крыму (в 2014 году, до того, как пришел к власти).

В пресс-службе МВД корреспонденту ТАСС сообщили, что информации о возможном применении санкций в отношении Сальвини со стороны украинских властей никогда не поступало.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был назван на Украине персоной нон грата после того, как посетил Крым в 2015 году вместе с президентом России Владимиром Путиным. По факту той поездки Берлускони прокуратура Украины возбудила уголовное дело.