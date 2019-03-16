Медведчук: несмотря на политику Киева, отношение украинцев к России улучшается

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Отношение граждан Украины к России улучшается вопреки "русофобской" политике украинского правительства. Такое мнение высказал в субботу председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Лучшим доказательством этого является тот факт, что, несмотря на радикальное русофобию и антироссийскую истерию, которая нынешней властью возведена в ранг новой национальной идеи, отношение украинцев к России улучшается", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

В качестве доказательства он привел данные соцопросов, которые демонстрируют, что в сентябре 2018 года 48% украинцев свое отношение к России оценивали как "очень хорошее" или "хорошее". Однако в феврале 2019 доля позитивно настроенных граждан выросла до 57%. "Это лучший ответ ура-патриотам во власти и радикалам всех мастей, которые в течение пяти лет пытались посеять вражду между нашими народами", - заключил представитель партии.