В Киеве число участников митинга против коррупции в армии увеличилось до 2 тыс.

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек собрались на площади Независимости в центре Киева на протестную акцию с требованием расследования коррупционных скандалов в украинской оборонной промышленности. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Сейчас ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. В них принимают участие около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Протестующие пришли на акцию, организованную националистической партией "Национальный корпус", чтобы потребовать от власти и силовиков ареста и конфискации имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, а также регулярной отчетности о ходе расследования коррупционных скандалов. По данным МВД, около 3 тыс. силовиков следят за ситуацией в центре Киева.

Акции протеста, вызванные коррупцией в армии, начались 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали митинг с требованием расследовать скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.