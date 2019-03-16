Медведчук считает, что план его партии по автономии Донбасса имеет шанс на реализацию

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Результаты опроса общественного мнения, согласно которым число выступающих за предоставление автономии Донбасса в составе Украины вдвое превышает число противников, свидетельствуют, что мирный план-концепция "Оппозиционной платформы - За жизнь" имеет шансы на реализацию. Об этом заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

"Украинский народ показал, что он гораздо мудрее власти и политиканов "партии войны", которые призывают к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе. Позиция простых граждан нашей страны является лучшей поддержкой мирного плана-концепции урегулирования кризиса на юго-востоке Украины "Оппозиционной платформы - За жизнь", который предусматривает предоставление автономии Донбасса в составе Украины", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте политсилы.

По его словам, результаты опроса демонстрируют, что власти не удалось "ни политическими репрессиями, ни возбуждением уголовных дел, ни угрозами со стороны национал-радикалов" добиться прекращения борьбы за установление мира. "Наш мирный план-концепция пришел к людям, и число сторонников наших идей более чем вдвое превышает количество их противников. А это значит, что мирный план-концепция "Оппозиционной платформы - За жизнь" имеет все шансы быть реализованным. Украина вернется на Донбасс, а Донбасс - в Украину!" - уверен политик.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который был проведен с 28 февраля до 11 марта 2019 года, более половины украинцев (51%) поддержали бы предложение предоставить автономию Донбассу в составе Украины, если бы это позволило мирно урегулировать конфликт на востоке страны. Категорически не согласны со статусом автономии 15,2% респондентов, скорее не согласны - 8,8%. Большинство из них проживает на западе страны.

В конце января Медведчук представил на съезде партии свой план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины. При этом Медведчук особо подчеркнул, что это предложение не противоречит записанному в конституции унитарному статусу государства. Однако несколько дней спустя Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука, обвинив его в государственной измене.