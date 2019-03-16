Глава минобороны Грузии считает вступление страны в НАТО гарантом ее безопасности

ТБИЛИСИ, 16 марта. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Леван Изория считает, что интеграция в НАТО является гарантом суверенитета и безопасности страны. Об этом он заявил в субботу вечером в прямом эфире тбилисской телекомпании Imedi.

"Грузия избрала курс на вступление в НАТО, это суверенное право нашей страны, интеграция в альянс является гарантом демократического развития Грузии, гарантом безопасности", - сказал Изория. Он отметил, что "Грузия продолжит реформы, необходимые для вступления в альянс, продолжит выполнение пакета сотрудничества с НАТО", подписанного в 2014 году на саммите в Уэльсе.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года занимавший в то время пост президента Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверял, что Грузия станет членом НАТО, но отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс. 25 марта текущего года Столтенберг вновь посетит Грузию с визитом, он примет участие в совместных учениях НАТО и Грузии (NATO - Georgia Exercise 2019), которые пройдут на окраине Тбилиси с 18 по 29 марта.

Между тем ряд местных политиков выступает против курса на присоединение Грузии к военно-политическим блокам. Наиболее активна в этом плане экс-спикер парламента, руководитель партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. Она не раз заявляла, что ни США, ни НАТО не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии, и полагает, что решение этих проблем возможно путем полномасштабной нормализации отношений с РФ.