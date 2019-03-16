Спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс 18 марта встретится с Рябковым

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Cпецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведут с 18 по 19 марта переговоры в Риме. Об этом сообщил в субботу Госдепартамент.

"Они обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле", - отмечается в пресс-релизе.

"Абрамс также встретится с итальянскими официальными лицами, включая советника премьер-министра по вопросам дипломатии Пьетро Бенасси", - сообщил Госдепартамент.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.