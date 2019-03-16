Власти Венесуэлы заявили о поражении оппозиции в ситуации с блэкаутом

КАРАКАС, 17 марта. /ТАСС/. Народ Венесуэлы вышел победителем из ситуации с масштабным отключением электричества, а оппозиция потерпела поражение. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо на митинге в центре Каракаса.

"Взгляните вокруг себя - мы полны сил, мы готовы защищать Мирафлорес (президентская резиденция в Каракасе - прим. ТАСС) хоть днем, хоть ночью, если придется. А они [оппозиция] устали и разобщены, они потерпели поражение", - сказал он.

Кабельо призвал сторонников правительства не терять бдительность, поскольку возможны новые атаки на инфраструктуру Венесуэлы. "Каждый из нас должен следить за электростанциями, энергосетями, дамбами, системами водоснабжения, чтобы не допустить новых атак", - сказал политик.

Он выразил уверенность, что оппозиция не сможет добиться своей итоговой цели - смены власти: "Они никогда не войдут в Мирафлорес".

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС в штате Боливар. Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться 11 марта. В этот же день оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.

К концу недели ситуация со светом в Каракасе в основном нормализовалась, хотя периодически случаются кратковременные отключения электроэнергии.